МОЗ закликає українців більше тестуватися – аналіз безкоштовний

Міністерство охорони здоров'я зацікавлене в більшому тестуванні на COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Минулого тижня було зроблено 145 812 тестувань метолом ПЛР. Зафіксовано 34 684 (випадки - ред.) на виявлення антигену швидкими тестами. МОЗ зацікавлено, щоб якомога більше людей тестувалося. Тому я звертаюся до українців: якщо у вас є будь які симптоми респіраторного захворювання, ми говоримо про нежить, симптоми грипу, одразу звертайтеся до свого сімейного лікаря і пройдіть безкоштовне тестування”, - сказав Степанов.

Він додав, що зараз в Україну доставлено близько 4 млн швидких тестів на антиген, які доставлені на місця і є у кожного сімейного лікаря. Зокрема, МОЗ розраховувало на проведення не менше 1 млн швидких тестів на визначення антигену до COVID-19 на місяць. Також, за словами міністра, лабораторні центри МОЗ спроможні проводити 75 тис. тестувань методом ПЛР на добу.

Також Степанов нагадав, що у разі, якщо людина не змогла з якоїсь причині потрапити до сімейного лікаря, в Україні діють 2 373 пункти тестування. Знайти їх адреси можна на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Також пройти безкоштовне тестування можуть всі особи, які мали контакт з хворим на COVID-19.

Степанов нагадав, що з питань тестування, а також за консультацією лікаря щодо COVID-19 можна звернутися до Контакт-центру Міністерства охорони здоров’я - 0 800 60 20 19.

Як повідомляв Укрінформ, за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 223 879 осіб, за останню добу - виявлено 2394 нові випадки коронавірусу.