В Україні за добу виявили 2394 нові випадки коронавірусу

В Україні за добу зареєстровано 2394 випадки зараження коронавірусом.

Про це повідомив у Фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Укрінформ.

"2394 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 117 дітей та 213 медпрацівників", - написав глава МОЗ.

За його словами, минулої доби зареєстровано 156 летальних випадків, одужало 11 457 осіб. Госпіталізовані були 833 пацієнти.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (285), Івано-Франківській (278), Запорізькій (217), Чернівецькій (159) та Харківській (158) областях", - повідомив міністр.

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Він додав, що загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 1 223 879 осіб, з них одужало 1 035 372 особи, зареєстровано 22 924 летальні випадки