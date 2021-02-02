Захворюваність на Чорнобильській АЕС за два місці зросла вдвічі

За останні два місяці - з 1 грудня до 29 січня - кількість хворих на COVID-19 на Чорнобильській атомній електростанції збільшилася вдвічі.

Як повідомляє Укрінформ, такі дані наводить сайт ЧАЕС.

Як зазначається, станом на 1 грудня серед персоналу Державного спеціалізованого підприємства ЧАЕС було зафіксовано 157 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19, з них - жодного летального. А станом на 29 січня серед персоналу зафіксовано 313 випадків коронавірусу, одна особа померла.

Загалом, від початку епідемії 300 працівників ДСП ЧАЕС одужали, 11 перебувають на амбулаторному лікуванні, 1 - на стаціонарному в загальносоматичному відділенні Славутицької міської лікарні, стан середньої тяжкості, динаміка позитивна.

Про перші випадки захворювання на коронавірусну інфекцію ЧАЕС повідомила 15 вересня.

На 1 січня 2021 року чисельність персоналу ДСП ЧАЕС становила 2792 особи.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 1 лютого лабораторно підтвердили 1 221 485 випадків коронавірусу, з них за минулу добу - 2030.