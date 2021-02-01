Карантин у деяких регіонах можуть послабити до «жовтого» та «зеленого» рівнів — Шмигаль

Уряд розглядає можливість переходу до адаптивного карантину і послаблення у деяких регіонах карантинних заходів до рівня жовтої та зеленої зон.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави, про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час традиційної селекторної наради під головуванням Президента за участю представників уряду та правоохоронних органів.

Очільник уряду поінформував, що вперше за тривалий час кількість активних хворих на коронавірус в Україні опустилася нижче 200 тисяч. Водночас попри зменшення показників нових випадків та летальності, за минулий тиждень зросла кількість госпіталізованих – 12 147 осіб проти 11 630 позаминулого тижня.

У цьому контексті він зауважив, що на тлі зниження всіх показників підтверджується факт, що люди менше звертаються до лікарів і менше роблять ПЛР-тестів, а госпіталізуються лише у випадку погіршення стану та важкого перебігу хвороби.

За словами Шмигаля, зростає кількість тестувань методом ІФА та значно збільшилася кількість проведених експрес-тестів – 34 600 у порівнянні з 20 тисячами позаминулого тижня.

Прем’єр-міністр також зазначив, що розглядається можливість переходу до адаптивного карантину.

«Аналіз показує, що є регіони, у яких можливе більше послаблення карантинних заходів – до рівня, який відповідав жовтій та зеленій зоні. Уряд планує більш детально вивчити це питання та прийняти відповідне рішення», – сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, навесні 2020 року в Україні із середини березня впродовж двох місяців діяв жорсткий карантин. Перший етап послаблення карантинних обмежень розпочався з 11 травня. Згодом Кабмін запровадив в Україні адаптивний карантин, тобто обмежувальні заходи поступово пом’якшувалися у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

Однак 11 листопада Кабінет Міністрів схвалив відмову від адаптивного карантину та перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли на помаранчевому рівні небезпеки поширення COVID-19.

9 грудня уряд вирішив продовжити карантин помаранчевої зони в країні до кінця зими.

В Україні станом на 1 лютого лабораторно підтвердили 1 221 485 випадків коронавірусу, з них за добу - 2030.