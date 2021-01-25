Кафе, перукарні, СТО і не тільки: українцям дали поради, як вести бізнес після локдауну

Кафе, перукарні, СТО і не тільки: українцям дали поради, як вести бізнес після локдауну

Укрінформ
Офіс ефективного регулювання (BRDO) випустив низку інструкцій для бізнесу, як підприємці повинні діяти під час адаптивного карантину.

Про це повідомляється на сторінці BRDO в Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Сьогодні в Україні завершився локдаун. Це означає, що підприємці знову зможуть приймати відвідувачів у своїх стінах. Щоби ваш бізнес залишався безпечним для працівників і відвідувачів, експерти BRDO розробили 55 покрокових онлайн-інструкцій, які пояснюють, як діяти підприємцям під час адаптивного карантину", - йдеться в повідомленні. 

Загалом, експерти зібрали обов’язкові карантинні вимоги щодо різних видів бізнесу, встановлені Кабінетом Міністрів, а також рекомендації ВООЗ та інших міжнародних організацій.

Серед доступних видів бізнесу, щодо яких розроблені інструкції, - магазини продовольчих і непродовольчих товарів, аптеки, бари, кафе, їдальні, пекарні, перукарні, салони краси, ательє, майстерні, СТО, прокат речей, ветеринарні клініки, готелі, дитсадки, інтернет-провайдери, поштова та кур'єрська діяльність, таксі тощо.

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Як повідомляв Укрінформ, найближчим часом в Україні може вирішитися питання повернення до адаптивного карантину залежно від ситуації в регіонах. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

З 8 січня діяли посилені карантинні обмеження. Їх було запроваджено до 24 січня включно з метою запобігання поширенню COVID-19.

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