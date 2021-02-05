Степанов назвав умови для введення карантину «червоного» рівня

Червоний рівень епідемічної небезпеки в конкретному регіоні може бути запроваджений, якщо є небезпека колапсу медичної системи: зокрема, коли ліжка з киснем будуть заповнені на 65% або кількість госпіталізованих зросте більше ніж на 50% протягом 7 днів.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

"Зараз у нас є чітке розуміння і вивірена стратегія на майбутнє, яка передбачатиме загальні протиепідемічні правила для всієї країни. Крім них, в залежності від зміни ситуації в конкретній області, будуть запроваджуватися локальні обмеження. Для прикладу, якщо буде збільшуватися навантаження на медичну систему такими темпами, які можуть призвести до колапсу, в такому випадку на території цього регіону буде вводитися червоний рівень небезпеки, який передбачатиме жорсткі карантинні обмеження. Якщо 65% заповнених ліжок з киснем або зростання більше ніж на 50% госпіталізованих протягом 7 днів. За таких умов комісія ТЕБ та НС буде вводити жорсткі карантинні обмеження до стабілізації ситуації", - сказав Степанов.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів має намір повернутися до адаптивного карантину, який передбачає кілька рівнів епідемічної небезпеки — зелений, жовтий, помаранчевий та червоний.

В Україні станом на 5 лютого лабораторно підтвердили 1 237 169 випадків коронавірусу, з них за добу – 4 923.