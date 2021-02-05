Не тільки Pfizer: Степанов каже, що щеплення робитимуть трьома-чотирма вакцинами

Про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті в п’ятницю, 5 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо питання постачання вакцин, я ще раз хочу наголосити: ми розпочинаємо вакцинацію в лютому цього року. Вакцина виробництва компанії Pfizer - це не єдина вакцина, якою ми будемо вакцинувати наших громадян. Всі вакцини будуть безпечні, всі вакцини будуть такі, які пройшли відповідну реєстрацію. У нас реєстрація відбувається повністю за світовими стандартами. Ми будемо вакцинувати мінімум трьома-чотирма вакцинами наших громадян, ще раз наголошую, починаючи з лютого цього року. І безкоштовний доступ до вакцини буде зроблений для всіх без винятку і до кінця 2021 року ми хочемо завершити всю кампанію вакцинації», - заявив Степанов.

За слова міністра, МОЗ очікує найближчими днями підтвердження інших контрактів постачання COVID-вакцини.

“Сьогодні або найближчими днями ми отримаємо підтвердження по інших контрактах, також з постачанням, починаючи з лютого цього року”, - сказав Степанов.

Він заявив, що МОЗ, уряд, МЗС постійно відпрацьовують з країнами Великої сімки та делегацією ЄС України питання розгляду України як потенційного пріоритетного кандидата на отримання вакцини проти COVID-19.

“Відпрацьовується механізм та можливість постачання з метою раннього доступу до вакцини, доступу в межах перерозподілу квоти ЄС”, - сказав міністр.

Степанов нагадав, що в межах ініціатив COVAX Україна отримає вакцину від COVID-19 в першій хвилі розподілу. Кількість вакцини визначена на рівні 8 млн доз. В середині лютого надійдуть 117 тис. доз вакцини Pfizer. В середині лютого до кінця 2 кварталу очікується від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцини компанії АстроЗенека.

Також Україна уклала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини компанії Сіновак. За словами міністра, постачання цієї вакцини розпочнеться найближчим часом.

Як повідомляв Укрінформ, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко 5 лютого заявив, що компанія Pfizer найближчим часом подасть документ на реєстрацію своєї вакцини в Україні.

В Україні станом на 5 лютого лабораторно підтвердили 1 237 169 випадків коронавірусу, з них за добу – 4 923.