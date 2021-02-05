В Україні за добу - 4 923 випадки коронавірусу

В Україні за минулу добу, 4 лютого, зафіксували 4923 нових випадки COVID-19, летальних випадків 158.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"4923 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 230 дітей та 222 медпрацівники", - зазначив він.

За інформацією міністра, за минулу добу госпіталізовано – 1 885 осіб; летальних випадків – 158; одужало – 8 185 осіб;

здійснено тестувань за добу – 43 137 (зокрема методом ПЛР – 25 667, методом ІФА – 17 470).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 237 169 осіб; одужало – 1 063 591 особа; летальних випадків – 22 707; проведено ПЛР-тестувань – 6 350 442.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (433), Львівській (406), Запорізькій (334), м. Київ (321) та Дніпропетровській (287) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні в Україні було 3285 нових випадків COVID-19, зокрема, захворіли 156 дітей та 186 медпрацівників.