Меркель сподівається, що ситуація з коронавірусом полегшиться до осені

Ближчими тижнями та місяцями епідеміологічна ситуація не покращиться, попереду важки часи, але з поступом вакцинації з’являється перспектива повернення до звичного життя.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель в інтерв’ю німецьким телеканалам ntv і RTL у четвер ввечері, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З вакцинацією я бачу слабке світло в кінці тунелю, але попереду ще важкі часи, ще тривалий час ми будемо жити з вірусом… Повну нормальність обіцяти я зараз не можу, але з вакцинацією буде набагато краще», - заявили Меркель, додавши, що намагається бути реалісткою.

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Вона зауважила, що в майбутньому новий вірус не зникне зовсім, він буде постійно мінятися, як вірус грипу.

Коли можливо бути зняти обмеження, канцлер обіцяти не береться, «це буде тривати ще дуже довго», але сподівається на покращення в осені.

«У мене мало ілюзій, але зараз, з вакцинами, є надія», - сказала Меркель. Проблемою вона назвала дефіцит виробництва вакцин, а не обсяги замовлень. ЄС, зазначила канцлер, замовив удвічі більше вакцин, ніж має жителів, питання, коли вакцини надійдуть. Важливим питанням політик також назвала довіру людей до вакцини.

Меркель проводитиме чергову нараду з прем’єрами федеральних земель щодо подальшої стратегії обмежень 10 лютого. Останніми днями кількість нових випадків інфікування знижується, але мало хто вірить у те, що локдаун буде послаблено після 14 лютого - строку, до якого було продовжено.

За даними Інституту Роберта Коха, за минулу добу в ФРН було підтверджено 14 211 нових випадків інфікування, загалом за рік - 2 252 001. Померло з початку пандемії 59 742 людей, у тому числі 786 за останні 24 години.

Станом на 3 лютого в Німеччині було вакциновано один раз 2 091 689 людей (2,5% населення), 756 333 людей отримали обидві дози вакцини.

Фото: rtl.de