Меркель обіцяє вакцину від коронавірусу кожному німцю до кінця літа

Німеччина сподівається на збільшення постачання вакцини проти COVID-19 настільки, щоб до кінця літа надати можливість всім охочим у країні зробити щеплення.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель після завершення в Берліні наради, присвяченій кампанії з вакцинації, передає власний кореспондент Укрінформу.

«До кінця літа, до кінця 3-го кварталу, зможемо запропонувати кожному зробити щеплення», - сказала Меркель.

Вона сподівається, що вакцини вистачить на вакцинацію 73 млн жителів ФРН; про 9 млн дітей не йдеться, адже їм поки що не рекомендовано робити щеплення.

Наразі триває робота над національним планом вакцинації на базі даних щодо поквартальних поставок вакцин – від BioNTech/Pfizer, Moderna і AstraZeneca, які вже використовуються, а також CureVac і Johnson&Johnson, які на підході. При цьому в уряді ФРН усвідомлюють ризик перебоїв з поставками, адже можливості виробництва є обмеженими, хоча з’являються нові пропозиції (приміром, щодо виробництва на потужностях Bayer вакцини CureVac).

Меркель заперечила можливість національного позачергового схвалення нових вакцин для прискорення кампанії з вакцинації раніше, ніж вони будуть схвалені в ЄС, адже «йдеться про довіру».

«Ми всі знаємо, що вакцинація – вихід з пандемії», - підкреслила канцлер після наради, в якій взяли участь члени федерального уряду, прем’єри федеральних земель, представники Єврокомісії, експерти.

Як повідомлялося, до кінця року Німеччина розраховує отримати 323,5 млн доз вакцин від різних постачальників: 18,3 млн в першому кварталі, 77,1 млн – у другому, 126,6 млн в третьому, 100,2 млн – у четвертому. В кінці минулого року ФРН отримала перші 1,3 млн доз вакцин від коронавірусу.

На даний момент у країні зроблено 2 467 918 вакцинацій: 1 935 356 людей отримали поки що одну дозу і 532 562 – дві. Вакциновано 2,3% населення.