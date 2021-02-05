Pfizer готує документи для реєстрації своєї вакцини в Україні - Ляшко

Компанія Pfizer найближчим часом подасть документ на реєстрацію своєї вакцини в Україні. Вакцинація в Україні буде добровільною та безоплатною.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Вчора відбувся телефонний дзвінок зі штаб-квартирою Pfizer, і ми отримали запевнення, що найближчим часом будуть подані всі документи на реєстрацію вакцини Pfizer в Україні. Наголошую, що вакцина буде використовуватися в Україні тільки тоді, коли вона буде зареєстрована належним чином. Нещодавно народні депутати проголосували, а Президент України підписав закон, який дозволяє проводити реєстрацію вакцини проти COVID-19 за спрощеною процедурою", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що перший транш вакцини від глобальної ініціативи COVAX Україна отримає в лютому у кількості 117 тис. доз, і наголосив, що вакцинація буде добровільною і безоплатною.

"В Україні вакцинація проти COVID-19 розпочнеться в лютому, буде добровільною та безоплатною", - сказав Ляшко.

Ця кількість вакцини, за словами Ляшка, відразу буде розподілена для вакцинації медичних працівників, а також працівників закладів, що надають медичну допомогу пацієнтам із коронавірусною хворобою.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 4 лютого, зафіксували 4923 нових випадки COVID-19, летальних випадків - 158.

Фото: CTK Photo/Укрінформ