В Україні летальність від коронавірусу становить 2% - Ляшко

По Україні летальність від коронавірусної хвороби COVID-19 становить 2%.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час дискусії "COVID-19 pandemic in the context of humanitarian crisis: East Ukranian situation", передає кореспондент Укрінформу.

“Наразі летальність у нас становить трохи менше 2%. Це непоганий показник порівняно зі світовим і загальноєвропейським показниками. Водночас найвища летальність реєструється в Кіровоградській області — 3,3%, але в Кіровоградській області найменша кількість захворілих, тому і концентрація летальності в цій області найвища. Найнижча летальність наразі фіксується в Рівненській, Черкаській областях”, - розповів Ляшко.

За його словами, з понад 22 тисяч смертей унаслідок COVID-19, зареєстрованих під час пандемії, 84% становлять особи віком за 60 років. Тому кампанія імунопрофілактики, яка має розпочатися в середині лютого, окрім обов’язкової вакцинації медичних працівників буде охоплювати і людей віком за 60, оскільки це найбільша група ризику в Україні.

Заступник міністра поінформував, що в період з березня 2020 року по січень 2021-го в Україні проведено 6 257 875 досліджень методом ПЛР, серед яких виявилися позитивними 23% (1 471 224). Проведено також 3 757 160 досліджень методом імуноферментного аналізу і отримано 15% позитивних результатів (584 581).

Як повідомлялося, в Україні станом на 4 лютого лабораторно підтверджено 1 232 246 випадків зараження коронавірусом, зокрема за добу 5082. Летальних випадків за час пандемії зареєстровано 23 229, одужало 1 055 406 осіб.