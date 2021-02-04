В Україні - 5 082 нові випадки коронавірусу

За минулу добу, 3 лютого, в Україні виявили 5 082 нові випадки зараження коронавірусною інфекцією COVID-19, померли 140 пацієнтів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров‘я у Фейсбуці.

«5 082 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 258 дітей та 220 медпрацівників», – йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу, як зазначається, госпіталізовано 1 893 особи; летальних випадків – 140; одужало – 9 933 особи; здійснено тестувань за добу – 42 112 (зокрема методом ПЛР – 25 076, методом ІФА – 17 036).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 232 246 осіб;

одужали – 1 055 406; летальних випадків – 23 229;

проведено ПЛР-тестувань – 6 324 775.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Хмельницькій (429), Івано-Франківській (354), м. Києві (342), Львівській (308) та Харківській (299) областях.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за попередню добу 2 лютого зареєстровано 3285 випадків зараження коронавірусом.