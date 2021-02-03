Степанов не виключає, що Зеленський може вакцинуватися, щоб показати приклад

У Національному плані вакцинації не передбачено щеплення керівництва держави від COVID-19, але Президент Володимир Зеленський може вакцинуватися, щоб своїм прикладом показати українцям необхідність щеплень.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Укрінформ.

"Відповідно до плану вакцинації, який я підписав ще 23 грудня, у нас не передбачена вакцинація керівництва держави - Президента, Прем'єр-міністра, міністра охорони здоров'я. Але в нас є інша проблема, і ця проблема полягає в тому, що кількість людей, бажаючих зробити щеплення безкоштовно, у нас сьогодні, за різними соціологічними дослідженнями, близько 43-44%. Цього замало. І, зокрема, багато хто говорить, що, наприклад, в інших країнах, тому ж Ізраїлі, США, Туреччині, керівництво держави на власному прикладі показувало, що треба вакцинуватися, і доводило безпеку вакцини. Я не виключаю, що ми можемо переглянути план для того, щоб питання вакцинації підняти", - зазначив Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, в середині лютого Україна має отримати від глобальної ініціативи COVAX перші 117 тис. доз вакцини від коронавірусу виробництва компанії Pfizer. Початок вакцинації МОЗ анонсував з 15 лютого. Вакцинація відбуватиметься в 5 етапів. На першому планується вакцинувати понад 300 тис. осіб, серед яких медпрацівники та працівники лікарень, що надають меддопомогу від COVID-19.

В Україні станом на 3 лютого підтверджено 1 227 164 випадки COVID-19, з них за добу — 3 285.