В Україні - 3285 нових випадків коронавірусу

В Україні за добу зареєстровано 3285 випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомив у Фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Укрінформ.

"3285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 156 дітей та 186 медпрацівників.", - написав глава МОЗ.

За його словами, минулої доби зареєстровано 165 летальних випадків, одужало 10 101 особа. Госпіталізовані були 2 159 осіб.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (330), Івано-Франківській (298), Харківській (230), Запорізькій (211) та Полтавській (192) областях", - повідомив міністр.

Він додав, що загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 1 227 164 особи, з них одужало 1 045 473 особи, зареєстровано 23 089 летальних випадків.