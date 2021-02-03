Степанов анонсував контракт, який забезпечить Україну COVID-вакциною на 2021 рік

4 лютого можна очікувати на інформацію про контракт, який забезпечить вакциною Україну протягом 2021 року.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Як тільки буде підтвердження, підписання, ми відразу про це розповімо", - заявив Степанов.

Разом з тим він не сказав, що це буде за вакцина, пославшись на комерційну таємницю.

Також очільник МОЗ підтвердив, що Україна має намір закуповувати надлишки вакцин в інших країн.

"Ми працюємо над цим питанням з різними країнами і готові до такої співпраці, перш за все з Європейським Союзом. Ми надали всі наші можливості, ми готові викуповувати. Є деякі країни, з якими ми дійсно давно просунулися щодо покупки у них тих доз вакцин, які ними були законтрактовані. Але найскоріше, що може бути щодо постачання таких вакцин, це не раніше кінця березня - початку квітня. Підписаного договору на сьогодні немає", - сказав він.

Вакцинація проти коронавірусу, за словами міністра, в Україні стартує 15 лютого.

"У нас нічого не змінюється, ми розпочинаємо вакцинацію орієнтовно з 15 лютого, тобто це буде через понеділок, виходячи з тих даних, які ми маємо на сьогодні щодо постачання вакцин. Якщо в зв'язку з тими чи іншими обставинами буде змінюватися дата, умовно кажучи, не 15-е, а 16-е, то ми відразу будемо повідомляти. Як тільки ми отримаємо вакцину, ми відразу розпочинатимемо процес вакцинації, не втрачатимемо часу", - акцентував очільник МОЗ.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в лютому кампанія вакцинації розпочнеться з щеплень від COVID-19 медиків.

За його словами, вже протягом найближчих тижнів Україна отримає від компанії Pfizer 117 тисяч доз вакцини в рамках програми COVAX.

Прем'єр додав, що в лютому - на початку березня очікуються значно більші поставки вакцин в Україну. Шмигаль наголосив, що буде завезена лише перевірена та безпечна вакцина, яка пройшла всі необхідні клінічні випробування і затверджена в інших розвинених країнах.