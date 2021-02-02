Ляшко: Україна розпочне щеплення вакциною Pfizer, друга партія – AstraZeneca

Україна має чіткий поетапний план вакцинації населення від COVID-19, вакцинація розпочнеться у лютому, і COVAX підтвердив надходження перших 117 тис. доз вакцини Pfizer.

Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі “Прямого”.

“Так, дійсно, механізм COVAX підтвердив, що в Україну прийде 117 тисяч вакцин м+РНК, тобто виробника Pfizer, яка дозволена Всесвітньою організацією охорони здоров’я до використання в екстрених умовах. Далі Україна може ще додатково звертатися до COVAX і отримувати Pfizer, але це вже буде наступна поставка – в середині квітня”, – сказав Ляшко.

Він підтвердив, що вакцинація в Україні розпочнеться з медиків, які працюють безпосередньо з хворими на COVID-19.

“Цих 117 тисяч вакцин ми пріоритезували так, як це передбачає дорожня карта по вакцинації, і ними будуть вакцинуватися медичні працівники. В першу чергу, це медичні працівники, а також інші працівники закладів охорони здоров’я, лікарень, де лікують хворих на COVID. Наступний етап – це працівники екстреної медичної допомоги, в першу чергу це диспетчери, а в другу чергу це бригади, які виїждають на виклики хворих з COVID”, – розповів головний санлікар країни.

За словами Ляшка, другу партію COVID-вакцин виробника AstraZeneca Україна очікує до кінця другого кварталу.

“В подальшому ми очікуємо від 2,5 до майже 4 мільйонів доз до кінця другого кварталу вакцини AstraZeneca, яка повинна на цьому тижні вже десь отримати також прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров’я. І чекаємо на підпис міністром охорони здоров’я договорів, які вже проводить міжнародна організація, і десь вони повинні з’явитися, щодо поставки вакцини за бюджетні кошти”, – додав Ляшко.

При цьому Ляшко категорично заперечив можливість постачання в Україну російської вакцини "Спутник V", навіть у разі проходженні всіх стадій випробувань та офіційної реєстрації у світі.

Ляшко також заявив, що наразі у "влади немає відчуття, що потрібно запроваджувати новий локдаун" у зв'язку з появою у світі нових штамів коронавірусу, зокрема, британського. "Будемо мати надію, що наші прогнози оправдаються", - сказав він, додавши, що уряд готує постанову про адаптивний карантин у державі.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів виділив 2,6 млрд грн у Держбюджеті-2021 на закупівлю вакцин від коронавірусу.

Станом на 2 лютого в Україні лабораторно підтверджено 1 223 879 випадків COVID-19, з них за добу - 2 394.