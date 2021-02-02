Pfizer очікує за рік заробити $15 мільярдів на COVID-вакцині

Американська компанія Pfizer спільно з німецьким партнером BioNTech планує отримати прибуток у близько 15 млрд доларів від постачання своєї вакцини BNT162b2 проти коронавірусу.

Про це йдеться у фінансовому плані компанії, передає власний кореспондент Укрінформу.

У документі відзначається, що вакцина BNT162b2 забезпечить значну частку у структурі прибутку компанії у 2021 році. Йдеться про 15 млрд доларів, і ця сума може збільшуватися після укладання додаткових контрактів.

Загалом Pfizer планує цього року виробити 2 млрд доз вакцин. Виробничі потужності будуть збільшені після розгортання виробництва у Європі на підприємствах фармацевтичних гігантів – французької Sanofi та швейцарської Novartis.

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Сьогодні у світі існує глобальний дефіцит вакцин проти коронавірусу. Національні уряди та міжнародні організації уклали форвардні контракти на постачання декількох мільярдів доз препаратів. Зокрема, Євросоюз замовив близько 2 млрд доз. При цьому основні виробники, продукція яких була сертифікована ВООЗ та ЄС, відчувають проблеми із виходом на більші промислові потужності з виробництва вакцин, щоб виконати контрактні зобов'язання та задовольнити попит.

За даними Worldometer, у світі виявлено 104 031 036 випадків зараження коронавірусом, померли 2 250 245 людей, одужали 75 867 883 особи.

Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard