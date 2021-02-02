В Україні можна буде записатися на COVID-вакцинацію трьома шляхами

В Україні можна буде записатися на щеплення від коронавірусу трьома шляхами.

Про це, передає Укрінформ, заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу Прямий.

“Запис передбачається трьома шляхами. Перший – це сайт COVID-19, на якому з’явиться кнопочка – “записатися на щеплення”. Буде невелика кількість питань, де вас чітко автомат відкидає в певну групу і говорить, коли й на який термін вам передбачена вакцинація. Друга можливість записатися – це вже безпосередньо ви можете зайти в електронну чергу своєї медичної інформаційної системи, якою користується ваш сімейний лікар. І третя можливість – це для тих, хто не вміє користуватися інтернетом або не знає, яка медична інформаційна система. Це можливість зателефонувати на “гарячу лінію” 0-800-60-20-19, і всі дії на сайті COVID-19 за вас здійснить оператор, який спокійно може прийняти дзвінок, зареєструвати на проведення щеплення, і до вас прийде СМСка з місцем і з датою, коли буде проведено щеплення", - розповів Ляшко.

При цьому він запевнив, що старт кампанії вакцинації в Україні розпочнеться в лютому.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 2 лютого в Україні лабораторно підтверджено 1 223 879 випадків COVID-19, з них за добу - 2 394.

фото: Belga