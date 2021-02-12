Вакцинація в Україні: Pfizer везтимуть з Києва і будуть розморожувати в областях

Для вакцини Pfizer від коронавірусу COVID-19 на рівні областей не потрібне морозильне обладнання, препарат привозитимуть зі столиці і розморожуватимуть для використання.

Про це на брифінгу 12 лютого розповів в.о. директора департаменту охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації Геннадій Бондарчук, передає кореспондент Укрінформу.

Він зазначив, що поки департамент не отримав документів від МОЗ про те, яку саме вакцину і в якій кількості отримає регіон, тому розроблені різні плани дій медичних працівників.

«Залежно від того, яку вакцину отримає область, будуть працювати різні схеми проведення вакцинації», — сказав Бондарчук.

Якщо йтиметься про Pfizer, то препарат розморожуватиметься в області.

«Морозильне обладнання на рівні області не потрібне. Вакцина буде доставлена у відповідних морозильних камерах з Києва і на рівні області буде розморожуватись. Після розморозки вона буде зберігатися при температурі +2 - +8 градусів. Протягом п'яти днів її мають увести», — сказав Бондарчук.

За його словами, якщо в регіон доставлять вакцину, яка має зберігатись за температури нижче 20 градусів, то її помістять в морозильники Обласного аптечного складу, домовленість про це вже є.

Щодо навчання медпрацівників, які проводитимуть вакцинацію, то воно вже почалося в онлайн режимі.

На першому етапі у Харківській області буде вакциновано 15 тисяч 400 осіб. Передусім це працівники мобільних бригад, служба екстреної медичної допомоги, працівники закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну допомогу пацієнтам, хворим на коронавірус.

В області визначили 25 пунктів вакцинації першої хвилі у закладах, які надають стаціонарну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою.

Як повідомлялося, за останню добу на Харківщині діагноз COVID-19 підтверджено у 188 осіб. Усього по області зареєстровано 80011 лабораторно підтверджених випадків СOVID-19, з них 73290 хворих одужало, 1471– померло.

В Україні станом на 12 лютого лабораторно підтверджено 1 262 867 випадків COVID-19, із них за добу - 4 773.

Як повідомляв Укрінформ, в середині лютого очікується поставка в Україну перших 117 тис доз вакцини BioNTech/Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX.