На базі E-health розробили модуль для зберігання даних про вакцинацію

Спеціальний модуль, в якому зберігатимуться дані про вакцинацію від коронавірусу, розроблений на базі системи E-health.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказав віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час форуму «Україна 30: Коронавірус: виклики та відповіді».

"На сьогодні створений і працює реєстр всіх пацієнтів України, там вже майже 30 мільйонів українців. На сьогодні вже розроблений модуль для НСЗУ, що допомагає зберігати дані про вакцинацію", - зазначив Федоров.

За його словами, модуль розроблений на базі електронної системи охорони здоров'я E-health. Федоров додав, що модуль наразі тестується регіональними інформаційними системами.

Як повідомляв Укрінформ, у межах глобальної ініціативи COVAX Україна отримає в середині лютого 117 тис. доз вакцини BioNTech/Pfizer. Також у лютому очікується постачання вакцини компанії AstraZeneca. МОЗ розраховує, що буде поставлено близько 1 мільйона доз цієї вакцини.

Згідно з планом вакцинації, який оприлюднив Кабінет Міністрів, на першому етапі, в лютому-квітні, буде провакциновано 367 тисяч медичних працівників, працівників лікарень, що лікують хворих на COVID-19, військових із зони Операції об’єднаних сил.