COVID-вакцина Pfizer ефективна на 94% - ізраїльське дослідження
Про це свідчать дані дослідження в Ізраїлі, проведеного найбільшою мережею медичних послуг в країні Clalit, передає Укрінформ із посиланням на The Times of Israel.
У дослідженні взяли участь 600 тис. людей, які отримали необхідні дві дози вакцини Pfizer, з них - 170 тис. осіб були старше 60 років, 430 тис. - віком від 16 до 59 років. Їх порівнювали з іншою групою з 600 тис. невакцинованих людей.
У порівнянні з нещепленими, в прищепленій групі випадки симптоматичної інфекції знижені на 94%, а число випадків серйозного перебігу захворювання - на 92%.
Таким чином, ефективність препарату оцінена в 94%.
За словами директора з питань інновацій Clalit Рана Балісера, ефективність вакцини Pfizer зростає через два тижні або більше після введення другої дози препарату.
Станом на ніч неділі понад 3,8 млн ізраїльтян отримали першу дозу вакцини, а 2,5 млн - дві дози препарату.
Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 15 лютого зафіксовано понад 109,3 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,4 млн летальних, одужали вже понад 81,4 млн осіб.
Фото: Olivier Fitoussi/ Flash90