COVID-вакцина Pfizer ефективна на 94% - ізраїльське дослідження

Вакцина від коронавірусу компанії Pfizer-BioNTech ефективна на 94% в запобіганні появи симптомів COVID-19 та на 92% ефективно запобігає серйозному перебігу захворювання.

Про це свідчать дані дослідження в Ізраїлі, проведеного найбільшою мережею медичних послуг в країні Clalit, передає Укрінформ із посиланням на The Times of Israel.

У дослідженні взяли участь 600 тис. людей, які отримали необхідні дві дози вакцини Pfizer, з них - 170 тис. осіб були старше 60 років, 430 тис. - віком від 16 до 59 років. Їх порівнювали з іншою групою з 600 тис. невакцинованих людей.

У порівнянні з нещепленими, в прищепленій групі випадки симптоматичної інфекції знижені на 94%, а число випадків серйозного перебігу захворювання - на 92%.

Таким чином, ефективність препарату оцінена в 94%.

За словами директора з питань інновацій Clalit Рана Балісера, ефективність вакцини Pfizer зростає через два тижні або більше після введення другої дози препарату.

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Станом на ніч неділі понад 3,8 млн ізраїльтян отримали першу дозу вакцини, а 2,5 млн - дві дози препарату.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 15 лютого зафіксовано понад 109,3 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,4 млн летальних, одужали вже понад 81,4 млн осіб.

Фото: Olivier Fitoussi/ Flash90