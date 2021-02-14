Ампула вакцини від коронавірусу BioNTech виставлять у Музеї історії ФРН

Пандемія, за словами Гюттера, є «епохальною подією у новітній історії», яку можна порівняти лише із закінченням Другої світової війни. Ампула вакцини символізує «світло у кінці тунелю».

«Ми вже зібрали понад 400 об’єктів, пов’язаних з пандемією. І ми маємо ампулу з першої партії вакцини BioNTech», - заявив президент фонду.

Фонд Haus der Geschichte об’єднує 4 музеї в трьох містах - Бонні, Лейпцигу та Берліні.

Як повідомлялось, вакцина, розроблена німецькою фармакологічною компанією-стартапом BioNTech у співпраці з американським концерном Pfizer, була першою, яку схвалило європейське агентство ЕМА в грудні 2020 року і яка стала використовуватися в ЄС.

За даними Worldometer, у світі виявлено 109 225 025 випадків COVID-19, зокрема 2 407 728 летальних, одужали 81 242 269 осіб.

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