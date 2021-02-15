COVID-вакцинація: Зеленський доручив створити робочу групу з ОАЕ

Президент Володимир Зеленський дав завдання міністерствам закордонних справ та охорони здоров'я створити спільну робочу групу для співпраці з еміратською стороною в питаннях вакцинації проти COVID-19.

Про це йшлося на зустрічі глави Української держави з керівництвом Управління охорони здоров'я Дубая (Dubai Health Authority), повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

“Володимир Зеленський дав завдання Міністерству закордонних справ України разом з Міністерством охорони здоров'я створити спільну робочу групу для співпраці та обміну досвідом з еміратською стороною в питаннях, пов'язаних з вакцинацією проти COVID-19”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі Президентові України розповіли про заходи, які вживаються в ОАЕ для протидії пандемії коронавірусу, зокрема, про значне збільшення можливостей для тестування, заходи безпеки у лікарнях та школах, стратегію вакцинації та доступність щеплень для населення, яке отримуватиме їх безкоштовно.

Зеленський привітав керівництво Управління охорони здоров'я Дубая з успішними результатами у протидії пандемії коронавірусу та відзначив спільні підходи у боротьбі з поширенням захворювання.

Президент розповів про заходи, яких вживає Україна для протидії пандемії, та зазначив, що наша країна виробляє багато дезінфекторів.

«Ми допомогли багатьом країнам Європи на початку пандемії, відправляли дезінфектори. Ми направляли наших лікарів в Італію», – повідомив він.

Зеленський також підкреслив, що в Україні – один з найнижчих відсотків смертності у Європі, але наголосив, що не можна повністю побороти пандемію без вакцини.

«Ми повинні отримати цього місяця перші вакцини та розпочати вакцинацію. Ми уклали перші контракти. І ми хотіли б пришвидшити терміни вакцинації», – сказав він.

Глава держави поцікавився досвідом ОАЕ у зберіганні, транспортуванні та використанні вакцини проти COVID-19, а також питанням виробництва Еміратами власної вакцини та можливою зацікавленістю еміратської сторони у співпраці з українськими компаніями.

Керівники Управління охорони здоров'я Дубая запропонували представникам України ознайомитися з тим, як в ОАЕ зберігають та транспортують вакцини.

В ОП зауважили, що вони також привітали ініціативу глави Української держави щодо можливості спільного виробництва вакцини Україною та ОАЕ й висловили готовність працювати в цьому напрямку.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 14-15 лютого перебуває з офіційним візитом в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Фото: ОП