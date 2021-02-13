«Вакцинний націоналізм» може затягнути коронакризу – експерти

На думку експертів, пандемія COVID-19 навряд чи завершиться, доки бідніші держави світу не отримають повноцінний доступ до вакцин: і цьому якраз не сприяє масове накопичення й концентрація препаратів багатими країнами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC із посиланням на відповідну статтю вчених із журналу Lancet.

Фактично біднішим країнам не вистачає коштів, а заможніші поглинають запаси вакцин. Експерти стверджують, що зараз багаті країни поглинають 70% доз.

Тому експерти хочуть, щоб виробництво збільшилося і вакцини стали доступними. «Сьогодні світу потрібно більше доз вакцин від коронавірусу, щоб прищепити достатньо людей», - йдеться в статті.

Окрім цього, зазначається, що відсутність вакцин підвищує ризик виникнення подальших мутацій.

Це чергове попередження про те, що так званий «вакцинний націоналізм» ставить під загрозу життя людей, хворих на коронавірус. На минулорічній Генасамблеї ООН Генеральний секретар Антоніу Гутерреш назвав таку практику, коли країни підписують угоди про щеплення власного населення, випереджаючи інших, «несправедливою» і «самознищенням».

Як відомо, всього з початку пандемії в світі виявлено 108,7 мільйона випадків коронавірусу, зокрема 2,39 мільйона летальних.