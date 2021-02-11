ЄС і ВООЗ ініціювали програму вакцинації для країн Східного партнерства на €40 мільйонів

Європейський Союз у партнерстві із ВООЗ започаткував сьогодні регіональну програму вартістю понад 40 мільйонів євро для надання критично важливої допомоги країнам Східного партнерства у підготовки до вакцинації та в її проведенні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

«Євросоюз у партнерстві із Всесвітньою організацією з охорони здоров’я (ВООЗ) започаткував нову регіональну програму на більш ніж 40 мільйонів євро для підготовки до початку безпечної та ефективної вакцинації населення у кожній з шести країн-партнерів – Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдові і Україні», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, програма має на меті допомогти країнам прийняти вакцини та забезпечити їх збереження, включаючи ті дози, що надійдуть за глобальною програмою розподілу вакцин COVAX, а також за допомогою механізму передання вакцин партнерам від країн-членів ЄС. Програма включає підтримку у створенні ланок постачання вакцини, інформування про якості вакцини та про її безпечне застосування, тренування залученого до вакцинації медперсоналу, розробку графіків вакцинації тощо.

«Ця нова, спільна з ВООЗ програма є свідченням готовності ЄС підтримати наших східних партнерів у боротьбі з кризою у сфері здоров’я. Вона започаткована на додаток до допомоги на суму в 1 мільярд євро, яку ЄС дотепер надав для допомоги у протистоянні пандемії та для довгострокової підтримки зусиль із соціально-економічного відновлення регіону», - зауважив єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський Союз інвестував 850 мільйонів євро у глобальний фонд з розподілу вакцин COVAX, що дозволить поставити близько 1,3 мільярда доз вакцини проти COVID-19 для 92 країн світу з низькими та середніми доходами до кінця 2021 року. Крім того, Єврокомісія відпрацьовує механізм, за яким країни-члени ЄС зможуть ділитися вакцинами з країнами-партнерами, зокрема, на Західних Балканах та в регіоні Східного партнерства.

Україна розраховує вже у лютому в рамках глобальної ініціативи COVAX отримати 117 тисяч вакцин Pfazer, ще 2,2-3,7 мільйона доз вакцини AstraZaneca мають надійти у першій половині року. Наразі Єврокомісія допомагає Польщі у перепродажу без прибутку 1,2 мільйона доз вакцини AstraZaneca для України, що дозволяється угодами про закупівлю вакцин в інтересах ЄС.