Кличко анонсував контракт на закупівлю 1 мільйона доз COVID-вакцини

Столична влада розраховує найближчим часом підписати контракт на закупівлю 1 мільйона доз вакцини проти коронавірусу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час засідання Київради заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Тобто столиця зможе зробити щеплення загалом пів мільйону найуразливіших категорій киян. Це насамперед - лікарі, працівники соціальних служб, сфери освіти, фахівці комунальних підприємств критичної інфраструктури, люди похилого віку", - сказав Кличко.

За його словами, вакцину Київ планує закупити напряму у виробника.

"Можу сказати що переговори відбуваються непросто, бо сьогодні в світі дефіцит вакцини. Виробники не встигають виготовляти її в законтрактованих обсягах. Але я використовую всі свої іноземні контакти та зв'язки, всі можливі варіанти для того, щоб забезпечити киян вакциною" - підкреслив він.

Кличко зазначив, що Київрада на своєму засіданні має внести зміни до міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2020-2022 роки та виділити 140 млн грн на вакцинацію від коронавірусу в столиці.

Він зауважив, що керівникам столичних закладів охорони здоров’я доручено створити стаціонарні пункти щеплення та мобільні виїзні бригади і вони працюють над цим. Також уже майже готові і списки тих киян, кого потрібно вакцинувати в першу чергу.

Як повідомляв Укрінформ, ​​за минулу добу кількість виявлених у столиці хворих на коронавірус склала 335. До лікарень столиці госпіталізували 42 пацієнти. Одужали за минулу добу 623 людини. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 131 199. Коронавірус подолали 83 307 жителів. За період пандемії у столиці 2484 летальних випадків від вірусу.

В Україні станом на 11 лютого лабораторно підтверджено 1 258 094 випадки COVID-19, з них за добу – 5 039.