«Лекхім» просить перенести першу поставку вакцини Sinovac на квітень - «Медзакупівлі»

«Лекхім» просить перенести першу поставку вакцини Sinovac на квітень - «Медзакупівлі»

Укрінформ
Фармацевтична група компаній "Лекхім", яка є українським постачальником вакцини проти COVID-19 від китайської компанії Sinovac Biotech, просить перенести дату першої поставки на квітень.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі ДП «Медичні закупівлі України».

«ДП «Медичні закупівлі України» отримало лист від компанії «Лекхім», у якому йшлося про перенесення першої поставки вакцини проти COVID-19 на квітень. Ми переадресували цей лист у МОЗ, але відповіді ще не отримали», – сказала прессекретарка підприємства.

У компанії «Лекхім» наразі не коментують цю інформацію.

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Як повідомляв Укрінформ, у лютому Україна отримає від глобальної ініціативи COVAX перші 117 тис. вакцини BioNTech/Pfizer. Загалом в межах COVAX Україна має отримати 8 млн доз вакцини, чого вистачить на вакцинацію 4 млн осіб, оскільки вакцина вводиться двічі.

Також Україна уклала контракт з китайською компанією Sinovac Biotech на постачання 1,9 млн доз вакцини. Уповноваженим представником компанії Sinovac Biotech на території України є АТ «Лекхім”.

Окрім цього, Україна днями має підписати контракти на постачання 12 млн доз вакцини від COVID-19. Ці вакцини розроблені за участю компаній AstraZeneca (Велика Британія та Оксфордський університет) та NovaVax (США) і виробляються за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія). Постачання вакцин здійснюватиметься через контракт між Serum Institute та Crown Agents, яка визначена урядом України для закупівлі вакцини проти коронавірусої хвороби.

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