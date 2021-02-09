У Кабміні запевняють: до COVID-вакцинації готові всі регіони

В усіх регіонах України завершено першу чергу підготовки до вакцинації від коронавірусу.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

"Регіони готові до вакцинації. Завершена перша черга підготовки", - наголосив Чернишов.

Він розповів, що в Україні вже сформовані регіональні робочі групи, котрі проводитимуть планові щеплення вакциною від коронавірусу. Крім цього, вже проведена інвентаризація та верифікація холодильного обладнання, в яких буде зберігатися вакцина.

За словами Чернишова, Президент та уряд контролюють процес підготовки до проведення вакцинації.

"Я хочу вас запевнити, що країна готова до організації планового щеплення", -зазначив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, в межах глобальної ініціативи COVAX Україна отримає в середині лютого 117 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer. Також в лютому очікується постачання вакцини компанії AstraZeneca. МОЗ розраховує, що буде поставлено близько 1 мільйона доз цієї вакцини.

Згідно з планом вакцинації, який оприлюднив Кабінет міністрів, на першому етапі, в лютому-квітні, буде провакциновано 367 тисяч медичних працівників, працівників лікарень, що лікують хворих на COVID-19, військових із зони Операції об’єднаних сил.

Загалом плані на вакцинацію наступні:

у квітні-травні – 1,9 мільйона медиків первинної допомоги та людям віком від 80 років; у травні-червні – 363 тисячі всіх інших надавачів медичної допомоги; у червні-липні – 2,9 мільйона людей у віці 70-79 років; у липні-серпні – 640 тисяч співробітників структури державної безпеки; у серпні-вересні – 2,3 мільйона людей у віці 65-69 років; у вересні-жовтні – 1,4 мільйона працівників сфери освіти; у жовтні-листопаді – 2,8 мільйона людей у віці 60-64 роки; у листопаді-грудні – 1,7 мільйона людей з інших категорій.