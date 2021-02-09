У Кабміні запевняють: до COVID-вакцинації готові всі регіони
Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".
"Регіони готові до вакцинації. Завершена перша черга підготовки", - наголосив Чернишов.
Він розповів, що в Україні вже сформовані регіональні робочі групи, котрі проводитимуть планові щеплення вакциною від коронавірусу. Крім цього, вже проведена інвентаризація та верифікація холодильного обладнання, в яких буде зберігатися вакцина.
За словами Чернишова, Президент та уряд контролюють процес підготовки до проведення вакцинації.
"Я хочу вас запевнити, що країна готова до організації планового щеплення", -зазначив міністр.
Як повідомляв Укрінформ, в межах глобальної ініціативи COVAX Україна отримає в середині лютого 117 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer. Також в лютому очікується постачання вакцини компанії AstraZeneca. МОЗ розраховує, що буде поставлено близько 1 мільйона доз цієї вакцини.
Згідно з планом вакцинації, який оприлюднив Кабінет міністрів, на першому етапі, в лютому-квітні, буде провакциновано 367 тисяч медичних працівників, працівників лікарень, що лікують хворих на COVID-19, військових із зони Операції об’єднаних сил.
Загалом плані на вакцинацію наступні:
у квітні-травні – 1,9 мільйона медиків первинної допомоги та людям віком від 80 років; у травні-червні – 363 тисячі всіх інших надавачів медичної допомоги; у червні-липні – 2,9 мільйона людей у віці 70-79 років; у липні-серпні – 640 тисяч співробітників структури державної безпеки; у серпні-вересні – 2,3 мільйона людей у віці 65-69 років; у вересні-жовтні – 1,4 мільйона працівників сфери освіти; у жовтні-листопаді – 2,8 мільйона людей у віці 60-64 роки; у листопаді-грудні – 1,7 мільйона людей з інших категорій.