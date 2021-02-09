Pfizer подасть документи на реєстрацію своєї вакцини в Україні 11 лютого - Ляшко

Pfizer подать документи на реєстрацію своєї вакцини проти коронавірусу вже у четвер, 11 лютого.

Як передає Укрінформ про це на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді" сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Буквально в четвер ми очікуємо першу подачу документів на реєстрацію вакцини в Україні. Це вакцина Pfizer повинна бути зареєстрована, оскільки в Україні ми будемо дозволяти використання виключно зареєстрованих вакцин, її мають дозволи ВООЗ - або прекваліфікацію, або дозвіл на використання в надзвичайних ситуаціях", - сказав Ляшко.

Ляшко наголосив, що вакцинація в Україні проти COVID-19 буде добровільною та безоплатною.

"Ми забезпечимо таку можливість для всіх бажаючих старше 18 років", - сказав Ляшко.

Втім, як додав головний санітарний лікар, вакцина від COVID-19 не буде поставлена одночасно в необхідній кількості. Власне для ефективного охоплення населення вакцинацією і розроблений план імунізації населення, який передбачає 5 етапів.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому Україна отримає від глобальної ініціативи COVAX 117 тис. вакцини BioNTech/Pfizer. Загалом в межах COVAX Україна має отримати 8 млн доз вакцини, чого вистачить на вакцинацію 4 млн осіб, оскільки вакцина вводиться двічі.

Також Україна уклала контракт з китайською компанією Sinovac Biotech на постачання 1,9 млн доз вакцини. Уповноваженим представником компанії Sinovac Biotech на території України є АТ "Лекхім”.

Окрім цього, Україна днями підпише контракти на постачання 12 млн доз вакцини від COVID-19. Ці вакцини розроблені за участі компаній AstraZeneca (Великобританія та Оксфордський університет) та NovaVax (США) і виробляються за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія). Постачання вакцин здійснюватиметься через контракт між Serum Institute та Crown Agents, яка визначена урядом України для закупівлі вакцини проти коронавірусої хвороби.

Так згідно з планом вакцинації, який оприлюднив Кабінет міністрів, на першому етапі, в лютому-квітні, буде провакциновано 367 тисяч медичних працівників, працівників лікарень, що лікують хворих на COVID-19, які борються з COVID-19, військових із зони Операції об’єднаних сил;

У квітні-травні – 1,9 мільйона медиків первинної допомоги та людям віком від 80 років; у травні-червні – 363 тисячі всіх інших надавачів медичної допомоги.

У червні-липні – 2,9 мільйона людей у віці 70-79 років; У липні-серпні – 640 тисяч співробітників структури державної безпеки; У серпні-вересні– 2,3 мільйона людей у віці 65-69 років; У вересні-жовтні – 1,4 мільйона працівників сфери освіти; у жовтні-листопаді – 2,8 мільйона людей у віці 60-64 роки; у листопаді-грудні – 1,7 мільйона людей з інших категорій.