МОЗ сподівається, що на COVID-вакцинацію погодяться мінімум 60% українців

У Міністерстві охорони здоров’я сподіваються, що щонайменше 60% українців погодяться вакцинуватися від COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді».

«Ми ставимо за мету, що мінімум 60% наших громадян погодяться вакцинуватися», - зауважив міністр.

Він додав, що готовий вакцинуватися будь-якою вакциною, зареєстрованою в Україні.

«Я готовий, аби цією вакциною вакцинувалися мої батьки, оскільки я впевнений в безпечності цієї вакцини», - зауважив Степанов.

Міністр також укотре підтвердив, що є можливість провести вакцинацію у 2021 році.

Раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко прогнозував, що вакцинація проти COVID-19 розпочнеться 15 лютого або пізніше.

В рамках глобальної допомоги COVAX Україні обіцяли безоплатно надати від 8 до 16 млн доз вакцин.

Досі Україна уклала попередній контракт лише з однією компанією про закупівлю вакцин від коронавірусу - це китайський виробник Sinovac. Однак ця вакцина проходить третю стадію випробувань. Згідно з дослідженнями, які провели у Бразилії, ефективність Sinovac становить 50%. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що договору з цією китайською компанією не буде, якщо ефективність вакцини буде менше 70%.

Йдуть перемовини про постачання вакцин країнами ЄС.

МОЗ планував за 2021-2022 роки вакцинувати 50% населення України.