В Україні COVID-вакцинацію можуть продовжити й у першому кварталі 2022 року

Кампанія з вакцинації від коронавірусу в Україні може продовжитись і у першому кварталі 2022 року.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Головним завданням є охоплення не менше 50% населення, це близько 21 млн людей, безпечним щепленням протягом 2021 року. Хотіли б закінчити до кінця 2021 року, але розуміємо, що кампанія може перейти і на перший квартал 2022 року", - сказав Степанов.

Він зазначив, що вакцинація буде безкоштовною і добровільною.

За його словами, вакцинація розпочнеться з людей, які мають вищі ризики інфікування або важкого перебігу захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров’я планує розпочати вакцинацію від коронавірусу в лютому 2021 року. Передбачається провести багаторівневу кампанію з метою охоплення вакцинацією щонайменше 50% населення країни протягом 2021-2022 років.

В Україні станом на 8 лютого лабораторно підтверджено 1 246 990 випадків коронавірусу, зокрема ​​2141 за добу.