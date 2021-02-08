США вже виділили Україні близько $43 мільйонів на допомогу в боротьбі з коронавірусом

США виділили приблизно 43 млн дол. на допомогу в боротьбі з наслідками COVID-19 в Україні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді» заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

«США підтримують Україну, і вже виділили 43 мільйони доларів… Ми використовуємо ці ресурси, щоб відповідати на всі виклики, які постали перед нами через COVID-19», - зауважила тимчасова повірена.

За її словами, підтримка Сполучених Штатів надходить не тільки у вигляді допомоги медикам, а і гуманітарної допомоги.

«Ми також допомагаємо малим та середнім підприємцям пережити такі важкі часи», - додала Квін.

Окрім цього, за словами Квін, США підтримали Україну в підготовці до першого етапу вакцинації. Тимчасова повірена також підтвердила, що вакцинація проти COVID-19 розпочнеться у нашій державі у лютому.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві розпочав роботу триденний Всеукраїнський форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

Захід проходить у КВЦ "Парковий". У відкритті форуму взяв участь Президент Володимир Зеленський. Згідно з порядком денним, на заході очікується участь Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, представників уряду, Верховної Ради, Європейського Союзу.