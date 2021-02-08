Маасікас заявляє, що пандемія зблизила ЄС та Україну

Маасікас заявляє, що пандемія зблизила ЄС та Україну

Укрінформ
Європейський Союз та Україна зблизились під час пандемії коронавірусу та продовжують співпрацю заради подолання глобального виклику СOVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас під час форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

"Пандемія зблизила Європейський Союз та Україну, солідарність це двосторонній процес, ми дуже добре пам'ятаємо українську медичну команду, яка полетіла допомогти Італії у найтемніший момент пандемії саме у цій країні", - сказав голова представництва.

Він також нагадав, що раніше Євросоюз виділив Україні 190 мільйонів євро в рамках загального пакета допомоги країнам Східного партнерства для боротьби із пандемією коронавірусу.

Водночас Маасікас зауважив, що в Україні дуже низький рівень вакцинування населення за останні роки, і це також є індикатором браку довіри до влади, тому для того, щоб вакцинувати достатню кількість людей, українській владі треба буде попрацювати.

Голова представництва додав, що керівники країни мають поєднати "амбітні реформи з тим, щоб забезпечити прозорі процедури у закупівлях та розбудувати установи, котрі зможуть залучитися до всеохопної вакцинації".

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Він також зауважив, що пишається рішенням COVAX надати перші поставки українським медикам уже в середині лютого.

Як повідомлялося, Україна в рамках програми COVAX отримає в лютому перші 117 тис. доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва.

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