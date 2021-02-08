Маасікас заявляє, що пандемія зблизила ЄС та Україну

Європейський Союз та Україна зблизились під час пандемії коронавірусу та продовжують співпрацю заради подолання глобального виклику СOVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас під час форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

"Пандемія зблизила Європейський Союз та Україну, солідарність це двосторонній процес, ми дуже добре пам'ятаємо українську медичну команду, яка полетіла допомогти Італії у найтемніший момент пандемії саме у цій країні", - сказав голова представництва.

Він також нагадав, що раніше Євросоюз виділив Україні 190 мільйонів євро в рамках загального пакета допомоги країнам Східного партнерства для боротьби із пандемією коронавірусу.

Водночас Маасікас зауважив, що в Україні дуже низький рівень вакцинування населення за останні роки, і це також є індикатором браку довіри до влади, тому для того, щоб вакцинувати достатню кількість людей, українській владі треба буде попрацювати.

Голова представництва додав, що керівники країни мають поєднати "амбітні реформи з тим, щоб забезпечити прозорі процедури у закупівлях та розбудувати установи, котрі зможуть залучитися до всеохопної вакцинації".

Він також зауважив, що пишається рішенням COVAX надати перші поставки українським медикам уже в середині лютого.

Як повідомлялося, Україна в рамках програми COVAX отримає в лютому перші 117 тис. доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва.