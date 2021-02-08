Штучне стримування мобільності відкине світ у минуле - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що створення штучних механізмів контролю мобільності на кшталт запровадження паспортів вакцинації відкине світ у минуле навіть більше, ніж власне пандемія коронавірусу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кулеба заявив у виступі на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

За словами очільника МЗС, вирішення питання мобільності буде дуже важливим індикатором того, чи залишимося ми в рамках вільного світу, чи під приводом пандемії будуть запроваджені нові обмеження для згортання мобільності та встановлення додаткового контролю над нею.

"Наскільки мені відомо, жодних комплексних рішень з приводу паспортів щеплень немає - в одних країнах кажуть: "Давайте (запроваджувати - ред.), в інших: "Ми не будемо". Тому якогось системного рішення з цього приводу не існує, відбувається рефлексія під тиском пандемії і вимог від урядів "щось робити", - сказав Кулеба.

У цьому контексті він наголосив, що мобільність була однією з ключових ознак вільного світу.

"Саме вона робила наш світ більш гуманним, тому що знайомство і регулярний контакт з іншою культурою, з іншою країною стирали протиріччя і дозволяли відчувати єдність світу... Певний контроль має здійснюватися - це безумовно, але запроваджувати штучні механізми контролю і стримування мобільності насправді буде відкиданням світу в минуле навіть набагато гіршим, ніж сама пандемія", - вважає міністр.

Як повідомлялося раніше, влада Данії заявила про намір розробити цифровий сертифікат вакцинації проти хвороби Covid-19 задля полегшення подорожей громадян.