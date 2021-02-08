Українці зможуть вільно їздити до ЄС тільки з COVID-вакцинацією – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що вільні подорожі для українців до ЄС стануть можливими лише за наявності вакцинації від COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Глава держави заявив у коментарі журналістам під час форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді».

«Я впевнений, що Європа не надасть можливості - з тієї інформації з моїх спілкувань з лідерами європейськими. Європа не надасть точно, я впевнений, якщо в тебе немає вакцинування, подорожувати чи заробітчанам (вільно подорожувати - ред.)», - зазначив Зеленський.

При цьому Глава держави додав, що не впевнений у тому, що COVID-паспорт буде запроваджений у всіх країнах світу, але вважає, що «це допоможе».

Зеленський переконаний, що після початку вакцинації режим в'їзду для іноземців в Україну має бути дзеркальний тим умовам, які ставитимуть для в'їзду українців інші країни.

"Моє розуміння просте: ми повинні мати дзеркальні відносини, паритетні, чесні відносини з країнами, особливо нашими сусідами - з країнами ЄС. Якщо вони будуть пускати з якимось штампом чи паспортом, підтвердженням вакцинування, ми повинні робити те ж саме, ми повинні мати дзеркальні відносини", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 22 грудня 2020 року було затверджено національний план вакцинації населення.

За словами в.о. очільника Центру громадськоо здоров’я Ігоря Кузіна мета цього плану — протягом 2021–2022 років охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше 50 % населення України (20 млн людей). «Вакцинація від COVID-19 в Україні буде добровільною для усіх груп населення та професійних груп ризику. Її проведення не заважатиме проведенню рутинної вакцинації відповідно до Календаря щеплень, щоб не допустити зниження рівня вакцинації від інших хвороб», — додав очільник ЦГЗ.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що вакцинація розпочнеться у лютому. За його прогнозом, вакцинуватися за гроші можна буде влітку: «Якщо говорити про появу вакцини від коронавірусної хвороби на комерційному ринку в достатній кількості, думаю, що до літа з'являться легальні поставки вакцини».