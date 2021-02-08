На українцях з російською вакциною не експериментуватимуть - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заперечив можливість вакцинування українців російською вакциною "Спутник V" до офіційного підтвердження її ефективності на світовому рівні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Глава держави заявив під час спілкування з журналістами в рамках Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

"Ніякої офіційної інформації з приводу того, що вакцина "Спутник V" російського виробництва гарантовано дає ефект 90-91 відсоток, ані від ВООЗ, ані від провідних європейських світових спеціалістів... не існує... Я вважаю, що громадяни України - це люди, і це точно, вибачте за таке порівняння, не кролики, на них експериментувати ми не маємо права. Тому ми домовлялися тільки з тими провідними виробниками вакцин, які затверджені світом і які дають у світі дуже серйозний позитивний результат", - сказав Зеленський.

У цьому контексті він нагадав, що Україна в рамках програми COVAX отримає першу частину вакцин виробництва компанії Pfizer в лютому, що також підтвердила у своєму виступі на форумі голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Президент зазначив, що наразі через великий попит на вакцини у світі ситуації є доволі напруженою і такою, за його прогнозом, вона залишатиметься і в березні, а далі очікується послаблення.

"Моє відношення до цього - я вважаю, що ми закупили таку кількість вакцин, щоб надати всім українцям можливість вакцинуватися, а там подивимося, бо соціологія каже, що десь 50 відсотків у цілому не вірить у Covid-19", - зауважив Зеленський.

Як повідомлялося, в Україні станом на 8 лютого лабораторно підтверджені 1 246 990 випадків коронавірусу, зокрема ​​2141 за добу.