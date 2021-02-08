На українцях з російською вакциною не експериментуватимуть - Зеленський
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Глава держави заявив під час спілкування з журналістами в рамках Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".
"Ніякої офіційної інформації з приводу того, що вакцина "Спутник V" російського виробництва гарантовано дає ефект 90-91 відсоток, ані від ВООЗ, ані від провідних європейських світових спеціалістів... не існує... Я вважаю, що громадяни України - це люди, і це точно, вибачте за таке порівняння, не кролики, на них експериментувати ми не маємо права. Тому ми домовлялися тільки з тими провідними виробниками вакцин, які затверджені світом і які дають у світі дуже серйозний позитивний результат", - сказав Зеленський.
У цьому контексті він нагадав, що Україна в рамках програми COVAX отримає першу частину вакцин виробництва компанії Pfizer в лютому, що також підтвердила у своєму виступі на форумі голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Президент зазначив, що наразі через великий попит на вакцини у світі ситуації є доволі напруженою і такою, за його прогнозом, вона залишатиметься і в березні, а далі очікується послаблення.
"Моє відношення до цього - я вважаю, що ми закупили таку кількість вакцин, щоб надати всім українцям можливість вакцинуватися, а там подивимося, бо соціологія каже, що десь 50 відсотків у цілому не вірить у Covid-19", - зауважив Зеленський.
Як повідомлялося, в Україні станом на 8 лютого лабораторно підтверджені 1 246 990 випадків коронавірусу, зокрема 2141 за добу.