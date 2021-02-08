Боротьба з пандемією: гендиректор ВООЗ запевнив Україну в підтримці

Всесвітня організація охорони здоров'я і надалі підтримуватиме Україну в реагуванні на пандемію коронавірусу.

Про це генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я хочу пообіцяти, що ВООЗ продовжуватиме надавати вам підтримку, аби зупинити передачу COVID-19, рятувати життя, для того щоб відбудовувати нормальне життя країни», - заявив Гебреєсус.

Він нагадав, що ВООЗ спільно з міжнародними партнерами надавала підтримку Україні.

«Ми намагалися розбудовувати потужності лабораторій, а також покращити можливості в контексті протидії пандемії. ВООЗ також підтримала понад 200 лікарняних та лабораторних закладів у протидії як туберкульозу, так і ВІЛ/СНІДу, а не тільки пандемії», - зауважив очільник ВООЗ.

Він також відзначив вдалі кроки України у протидії COVID-19.

«Україна була однією з перших країн, яка розробила план готовності та відповіді на пандемію, і ми намагалися підтримувати Україну в межах усіх зусиль спільно з нашими партнерами з Європейського Союзу, Світовим банком», - сказав Гебреєсус.

Гендиректор ВООЗ висловив співчуття українцям, які втратили близьких під час пандемії, та закликав і далі активно реагувати на її виклики задля відбудови «безпечної та здорової України».

Як повідомлялося, на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді», що проходить у Києві 8-10 лютого, обговорюватимуть плани уряду на 2021 рік щодо подолання пандемії, зокрема заходи з відновлення економіки, допомоги вразливим верствам населення, адаптації освіти, співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.