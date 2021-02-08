Україна може почати одразу декілька етапів вакцинації – МОЗ

Україна може почати одразу декілька етапів вакцинації – МОЗ

Укрінформ
У лютому Україна очікує, окрім 117 тис доз вакцини BioNTech/Pfizer в рамках COVAX, постачання в межах цієї ініціативи вакцини AstraZeneca, а також вакцини, закуплені за кошти держави, що дозволить розпочати кілька етапів вакцинації паралельно.

Про це на пресконференції у рамках форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У лютому очікується вакцина за кошти держбюджету і це дозволить нам отримати велику кількість і розпочати декілька етапів, які зазначені в дорожній карті, паралельно”, - сказав Ляшко.

Він нагадав, що в межах глобальної ініціативи COVAX Україна отримає в середині лютого 117 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer, також очікується постачання в рамках COVAX вакцини AstraZeneca ­ від 2,2 млн до 3,7 млн доз до кінця другого кварталу.

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Окрім цього, за словами Ляшка, до 14 лютого Україна повинна надати COVAX інформацію про додаткову потребу та готовність прийняти додаткові м-РНК вакцини

Наразі для вакцинації підготовлено 500 мобільних бригад та 4 250 пунктів щеплення. Їх спроможність — 5 млн щеплень в місяць, але цьому має передувати етап підготовки фахівців, які будуть проводити вакцинацію, наголосив він.

“Коли ми говоримо про потужності — то це квітень- травень, за умови, що буде достатня кількість вакцин уже поставлена на територію України”, - сказав урядовець.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров’я планує розпочати вакцинацію від COVID-19 в лютому 2021 року.

Згідно з планом вакцинації, який оприлюднив Кабінет Міністрів, на першому етапі, в лютому-квітні, буде провакциновано 367 тисяч медичних працівників, працівників лікарень, що лікують хворих на COVID-19, військових із зони Операції об’єднаних сил.

У квітні-травні – 1,9 мільйона медиків первинної допомоги та людям віком від 80 років; у травні-червні – 363 тисячі всіх інших надавачів медичної допомоги;

У червні-липні – 2,9 мільйона людей у віці 70-79 років; у липні-серпні – 640 тисяч співробітників структури державної безпеки; у серпні-вересні– 2,3 мільйона людей у віці 65-69 років; у вересні-жовтні – 1,4 мільйона працівників сфери освіти; у жовтні-листопаді – 2,8 мільйона людей у віці 60-64 роки; у листопаді-грудні – 1,7 мільйона людей з «інших категорій».

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