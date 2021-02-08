Україна може почати одразу декілька етапів вакцинації – МОЗ

У лютому Україна очікує, окрім 117 тис доз вакцини BioNTech/Pfizer в рамках COVAX, постачання в межах цієї ініціативи вакцини AstraZeneca, а також вакцини, закуплені за кошти держави, що дозволить розпочати кілька етапів вакцинації паралельно.

Про це на пресконференції у рамках форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У лютому очікується вакцина за кошти держбюджету і це дозволить нам отримати велику кількість і розпочати декілька етапів, які зазначені в дорожній карті, паралельно”, - сказав Ляшко.

Він нагадав, що в межах глобальної ініціативи COVAX Україна отримає в середині лютого 117 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer, також очікується постачання в рамках COVAX вакцини AstraZeneca ­ від 2,2 млн до 3,7 млн доз до кінця другого кварталу.

Окрім цього, за словами Ляшка, до 14 лютого Україна повинна надати COVAX інформацію про додаткову потребу та готовність прийняти додаткові м-РНК вакцини

Наразі для вакцинації підготовлено 500 мобільних бригад та 4 250 пунктів щеплення. Їх спроможність — 5 млн щеплень в місяць, але цьому має передувати етап підготовки фахівців, які будуть проводити вакцинацію, наголосив він.

“Коли ми говоримо про потужності — то це квітень- травень, за умови, що буде достатня кількість вакцин уже поставлена на територію України”, - сказав урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров’я планує розпочати вакцинацію від COVID-19 в лютому 2021 року.

Згідно з планом вакцинації, який оприлюднив Кабінет Міністрів, на першому етапі, в лютому-квітні, буде провакциновано 367 тисяч медичних працівників, працівників лікарень, що лікують хворих на COVID-19, військових із зони Операції об’єднаних сил.

У квітні-травні – 1,9 мільйона медиків первинної допомоги та людям віком від 80 років; у травні-червні – 363 тисячі всіх інших надавачів медичної допомоги;

У червні-липні – 2,9 мільйона людей у віці 70-79 років; у липні-серпні – 640 тисяч співробітників структури державної безпеки; у серпні-вересні– 2,3 мільйона людей у віці 65-69 років; у вересні-жовтні – 1,4 мільйона працівників сфери освіти; у жовтні-листопаді – 2,8 мільйона людей у віці 60-64 роки; у листопаді-грудні – 1,7 мільйона людей з «інших категорій».