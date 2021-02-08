Зволікання з вакцинацією дозволяє COVID-19 швидше мутувати - глава ВООЗ
Як передає Укрінформ, про це він сказав на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».
«Чим довше ми будемо вакцинувати людей з найбільших груп ризику, то більше ми дамо можливості вірусу мутувати і уникати вакцини. Інакше кажучи, якщо ми не будемо стримувати вірус по всьому світу, ми не повернемося до початкового стану», - зазначив Гебреєсус.
Він зауважив, при тому, що по всьому світу кількість вакцин нині перевищила кількість людей, які інфікувалися, світ стикнувся з проблемою нерівномірного розподілу вакцин від коронавірусу.
За словами очільника ВООЗ, «понад три чверті вакцин було адміністровано в десяти країнах, які відповідають за 60% глобального ВВП».
Відповідно, майже дві третини людей в країнах, де проживає 2,5 мільярда населення, не мають ще жодної вакцини і несуть серйозний ризик передачі інфекції.
«Ми розуміємо, що всі уряди намагаються захистити власний народ, але більшість країн, які вже провели вакцинацію медпрацівників та літніх людей, можуть у найкращий спосіб захистити світ, якщо поділяться вакцинами з іншими країнами, щоб вони теж це могли зробити», - резюмував Гебреєсус.
Як повідомляв Укрінформ, глава ВООЗ також на форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» відзначив успіхи України в швидкому реагуванні на пандемію та запевнив у подальшій підтримці українців у боротьбі з нею.
Як повідомлялося, на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді», що проходить у Києві 8-10 лютого, обговорюватимуть плани уряду на 2021 рік щодо подолання пандемії, зокрема заходи з відновлення економіки, допомоги вразливим верствам населення, адаптації освіти, співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.