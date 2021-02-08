Зволікання з вакцинацією дозволяє COVID-19 швидше мутувати - глава ВООЗ

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус пояснив, чим небезпечне затягування вакцинації від коронавірусу всіх жителів планети, включаючи непріоритетні групи населення.

Як передає Укрінформ, про це він сказав на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

«Чим довше ми будемо вакцинувати людей з найбільших груп ризику, то більше ми дамо можливості вірусу мутувати і уникати вакцини. Інакше кажучи, якщо ми не будемо стримувати вірус по всьому світу, ми не повернемося до початкового стану», - зазначив Гебреєсус.

Він зауважив, при тому, що по всьому світу кількість вакцин нині перевищила кількість людей, які інфікувалися, світ стикнувся з проблемою нерівномірного розподілу вакцин від коронавірусу.

За словами очільника ВООЗ, «понад три чверті вакцин було адміністровано в десяти країнах, які відповідають за 60% глобального ВВП».

Відповідно, майже дві третини людей в країнах, де проживає 2,5 мільярда населення, не мають ще жодної вакцини і несуть серйозний ризик передачі інфекції.

«Ми розуміємо, що всі уряди намагаються захистити власний народ, але більшість країн, які вже провели вакцинацію медпрацівників та літніх людей, можуть у найкращий спосіб захистити світ, якщо поділяться вакцинами з іншими країнами, щоб вони теж це могли зробити», - резюмував Гебреєсус.

Як повідомляв Укрінформ, глава ВООЗ також на форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» відзначив успіхи України в швидкому реагуванні на пандемію та запевнив у подальшій підтримці українців у боротьбі з нею.

Як повідомлялося, на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді», що проходить у Києві 8-10 лютого, обговорюватимуть плани уряду на 2021 рік щодо подолання пандемії, зокрема заходи з відновлення економіки, допомоги вразливим верствам населення, адаптації освіти, співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.