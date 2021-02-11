В Україні за добу зафіксували 5039 випадків коронавірусу

В Україні станом на 11 лютого лабораторно підтверджено 1 258 094 випадки COVID-19, з них за добу – 5 039.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

«5 039 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 277 дітей та 281 медпрацівник», - йдеться в повідомленні.

За минулу добу померли 124 пацієнтів, одужали – 6 568.

Крім того, за добу госпіталізовано 1 784 особи. Здійснено тестувань за добу – 43 126 (зокрема методом ПЛР – 26 739, методом ІФА – 16 387).

За весь час пандемії в Україні одужали 1 098 944 особи. Водночас зафіксовано – 24 058 летальних випадків від COVID-19. Проведено 6 474 315 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській (367) областях та у м. Київ (335).

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 3 409 випадків коронавірусу.