Ляшко назвав компанію, яка відповідатиме за розвезення та зберігання вакцини Pfizer

Ляшко назвав компанію, яка відповідатиме за розвезення та зберігання вакцини Pfizer

Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я обрало логістичну компанію ТОВ «Фармасофт» для розвезення вакцини від COVID-19 виробництва компаній Pfizer/BioNTech, які потребують вкрай низьких температур. 

Про це у фейсбуці написав головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

Він повідомив, що компанію обрали через відкритий тендер, який провів проєкт USAID з міжнародною організацією MSH (Management sciences for Health).

"За його результатом обрано логістичну компанію ТОВ «Фармасофт» для транспортування та відповідального зберігання вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 в умовах ультранизької температури", - йдеться у дописі.

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За словами Ляшка, вже найближчим часом з переможцем тендеру організують зустрічі для проведення мікропланування та розробки покрокового плану прийняття, збереження та розвезення вакцин Pfizer/BioNTech.

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Як повідомляв Укрінформ, вакцинація в Україні розпочнеться після 15 лютого. До цієї дати в Україну будуть поставлені 117 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX.

Міністерство охорони здоров’я також отримало підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин для профілактики COVID-19, які були розроблені компанією AstraZeneca разом з Оксфордським університетом та американською компанією NovaVax.

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