Ляшко назвав компанію, яка відповідатиме за розвезення та зберігання вакцини Pfizer

Міністерство охорони здоров'я обрало логістичну компанію ТОВ «Фармасофт» для розвезення вакцини від COVID-19 виробництва компаній Pfizer/BioNTech, які потребують вкрай низьких температур.

Про це у фейсбуці написав головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

Він повідомив, що компанію обрали через відкритий тендер, який провів проєкт USAID з міжнародною організацією MSH (Management sciences for Health).

"За його результатом обрано логістичну компанію ТОВ «Фармасофт» для транспортування та відповідального зберігання вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 в умовах ультранизької температури", - йдеться у дописі.

За словами Ляшка, вже найближчим часом з переможцем тендеру організують зустрічі для проведення мікропланування та розробки покрокового плану прийняття, збереження та розвезення вакцин Pfizer/BioNTech.

Як повідомляв Укрінформ, вакцинація в Україні розпочнеться після 15 лютого. До цієї дати в Україну будуть поставлені 117 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX.

Міністерство охорони здоров’я також отримало підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин для профілактики COVID-19, які були розроблені компанією AstraZeneca разом з Оксфордським університетом та американською компанією NovaVax.