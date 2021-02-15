В Україні почалися практичні навчання мобільних бригад із COVID-вакцинації

У понеділок, 15 лютого, у Києві розпочався другий етап навчання мобільних медичних бригад для імунізації від COVID-19 вакцинами Pfizer/Biontech та AstraZeneca.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ.

При цьому зазначається, що перший етап навчання - онлайн-тренінги - деякі з членів мобільних бригад уже пройшли. Тренінги проводить ЦГЗ спільно з Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні.

До кінця тижня практичні навчання пройдуть щонайменше по 2 мобільні бригаді з кожної області.

Передбачено, що одна мобільна бригада з області вивчить спосіб використання, введення й особливості роботи з вакциною Pfizer/BioNTech, інша - з AstraZeneca. Це дасть змогу оперативно запустити процес імунізації проти COVID-19 по всій Україні, щойно доставлять вакцину.

За даними ЦГЗ, під час навчання медичні працівники отримають всю актуальну інформацію, яка необхідна для проведення вакцинації, зокрема:

- рекомендації щодо консультування до й після вакцинації;

- як вводити вакцину — правильна техніка та місце (для кожного виробника окремо);

- як розраховувати потребу у вакцині та ін’єкційних матеріалах;

- як безпечно утилізувати використані ін’єкційні матеріали;

- надання екстреної невідкладної допомоги в разі необхідності.

Мобільна бригада складатиметься з лікаря, двох медичних сестер, реєстратора та водія. Також навчання проходять медики, які увійшли до резервного складу мобільної бригади. Відповідно до дорожньої карти на всіх етапах вакцинальної кампанії проти COVID-19 в Україні буде створено близько 600 мобільних бригад.

Як повідомлялося, нині Міністерством охорони здоров’я України розглядається можливість початку вакцинації проти COVID-19 із використанням двох вакцин - виробництва Pfizer/BioNTech (117 тис. доз від COVAX) та AstraZeneca (1 млн доз за прямими закупівлями за кошти державного бюджету).

Завдяки COVAX протягом першого півріччя 2021 року Україна також може отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford.

Вакцина AstraZeneca - це векторна вакцина, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca. Потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.

Вакцина Pfizer-BioNTech - це мРНК-вакцина, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Необхідні дві дози вакцини з інтервалом у 21 день. Потребує температури зберігання щонайменше -70 C. Після розмороження може зберігатися 5 днів при температурі +2 до +8 С.

COVAX - це глобальна ініціатива, яка має на меті пришвидшити розробку та виробництво вакцин проти COVID-19 і забезпечити рівномірний та швидкий доступ до цих вакцин для всіх категорій населення, незалежно від соціального та економічного статусу. У межах цієї ініціативи Україна може безоплатно або за зниженою ціною отримати вакцини для 8 млн людей.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов 15 лютого заявив, що постачання вакцин від COVID-19 очікується 16-17 лютого.