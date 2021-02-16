Три компанії в Україні здатні забезпечити зберігання вакцини Pfizer – Шмигаль

В Україні є три компанії, здатні забезпечити умови зберігання вакцини Pfizer.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Відповідаючи на запитання, що під час визиту Шмигаля до Брюсселя Єврокомісія оголосила про виділення країнам Східного партнерства, у тому числі й Україні, 40 млн євро для підготовки до вакцинації, прем'єр заявив, що тема вакцинації від COVID-19 є найбільш актуальною сьогодні як для Європи, так і для України.

"Тому не дивно, - зауважив Шмигаль, - що це питання було першим і в нашому діалозі. Ще навесні минулого року ми домовилися з ЄС про екстрену макрофінансову підтримку для України в розмірі 1,2 млрд євро, з яких першу половину, 600 млн євро, ми вже отримали наприкінці минулого року, а другу половину очікуємо протягом цього року. Отже, маємо доволі серйозний ресурс для закупівлі вакцин, на створення відповідної інфраструктури для логістики та зберігання".

Крім того, нагадав очільник уряду, під час цього візиту була підписана кредитна угода з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) ще на 50 млн євро додатково на закупівлю вакцин і обладнання, "зокрема для вакцини Pfizer, що справді потребує складної інфраструктури через транспортування та зберігання за надзвичайно низької температури -80 градусів".

За словами Шмигаля, в Україні є три компанії, "здатні забезпечити такі умови зберігання, їхні потужності обмежені 300 тисячами доз на тиждень. За розрахунками Міністерства охорони здоров’я, цього має вистачити для того, щоб витримувати циклічність використання і завозу нових партій. Але ці потужності краще, звісно, в перспективі розвивати".

"Стосовно усіх інших вакцин, умови зберігання яких менш жорсткі і потребують від -8 до +8 градусів, інфраструктура досить розгалужена, - сказав прем'єр. - Є окреме державне підприємство з відповідними складськими приміщеннями, а також численні приватні компанії. Крім того, ми оновили цю інфраструктуру. Тому з точки зору збереження та логістики вакцин ми загалом відчуваємо себе впевнено".

Як повідомляв Укрінформ, у рамках візиту Прем’єр-міністра Шмигаля до Брюсселя та Люксембургу 9-12 лютого уряд України у підписав низку документів про співпрацю з Європейським інвестиційним банком.

Зокрема з ЄІБ домовлено виділити в рамках існуючого проекту “Програма розвитку муніципальної інфраструктури України” 50 млн. євро на закупівлю вакцин для населення України і сучасного холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації. Очікується, що постачання відбудуться вже у ІІ півріччі цього року.