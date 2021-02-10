Шмигаль у Брюсселі розповів, як ідуть реформи в Україні

Реформи в Україні відбуваються системно та результативно, попри пандемію коронавірусу та російську агресію.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час спільного брифінгу з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Російська агресія і пандемія коронавірусу вносять свої корективи у процес реформ в нашій державі, але незважаючи на всі ці виклики, реформи йдуть системно, цілеспрямовано і результативно", - сказав Шмигаль.

Він додав, що найбільший виклик, із яким зіштовхнулася Україна з часів здобуття незалежності, - триваюча російська агресія, окупація частини території України, гібридна війна, яка розгорнута на всіх фронтах, - військовому, політичному, економічному, гуманітарному, інформаційному та кіберпросторі.

«Україна на сьогоднішній день бореться з кіберзлочинами і ми пропонуємо також долучатися Європейському Союзу», - сказав Шмигаль.

Він додав, що українську митницю у 2021 році чекає комплексна реформа та зміни, які мають посилити співпрацю з ЄС, також важливим є подальше зменшення ролі держави в економіці і приватизація державних підприємств, які в минулому ставали основою для різних корупційних схем.

Як повідомляв Укрінформ, урядова делегація на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у вівторок, 9 лютого, розпочала робочий візит до Брюсселя. Там уже відбулися зустрічі представників КМУ із керівництвом Європейського Союзу та НАТО. Прем'єр-міністр Шмигаль обговорив з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем та з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом низку важливих питань.

Урядовці 11 лютого візьмуть участь у сьомому засіданні Ради асоціації Україна-ЄС в Брюсселі.