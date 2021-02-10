Україна найм’якше серед країн Європи пройшла економічну кризу – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що Україна найм’якше серед європейських країн пройшла економічну кризу.

Про це він сказав під час онлайн-зустрічі з генеральним директором Конфедерації Європейського бізнесу Маркусом Бейрером та представниками європейських компаній в ході робочого візиту до Брюсселя (Королівство Бельгія), повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

Шмигаль зауважив, що, за даними інвестиційних компаній, економіка України наприкінці минулого року повернулася на докризовий рівень. «Дані Європейської бізнес-асоціації також зазначають, що Україна найм’якше серед європейських країн пройшла економічну кризу. Ми втратили лише 4,5% ВВП. Цього року, за прогнозами, зростання економіки України буде понад 4,6%», — наголосив глава уряду.

Прем’єр-міністр підкреслив, що основна стратегія України розрахована на залучення бізнес-інвестицій. Задля цього уряд спільно з народними депутатами, експертами й аналітиками працює над розробленням Національної економічної стратегії до 2030 року.

«На сьогодні ми визначили ключові пріоритети стратегії. Серед них європейська та євроатлантична інтеграція. Верховенство права, захист приватної власності, гендерна рівність та абсолютна нетерпимість до корупції. Економічна свобода — чесна конкуренція, рівні умови для бізнесу та вільний рух капіталу. Інституційна спроможність», — повідомив Шмигаль.

Глава уряду також озвучив представникам європейських компаній 5 ключових напрямків НЕС-2030, які є критично важливими для бізнесу та інвесторів.

«Перше — це верховенство права. Ми активно працюємо з МВФ, європейськими структурами над запровадженням оновленого законодавства у судовій галузі. Такі проєкти законів підготовлені й будуть цього року ухвалюватися парламентом України. Друге — інвестиційна привабливість. Ми ухвалюємо зміни до закону про інвестиційні парки, схвалили законодавство, яке запроваджує супровід інвестора на державному рівні», — зазначив Прем’єр-міністр.

Третім ключовим напрямком Денис Шмигаль назвав «зелений курс». За його словами, відновлювальні джерела енергії, сучасні технології у виробництві, енергоефективність та енергозбереження — це ті напрямки, які будуть наскрізним питанням у стратегії економічного розвитку.

Четвертий вектор — розвиток малого й середнього підприємництва, п’ятий — диджиталізація.

«У цій сфері в нас ефективно працює проєкт «Дія». Вже понад 60 державних послуг надається онлайн, запроваджений перший у світі цифровий паспорт, цифрові водійські посвідчення. Маємо також перший досвід термінової виплати матеріальної допомоги людям і підприємствам протягом трьох тижнів. Інструмент зацікавив багато міжнародних організацій, які просять нас поділитися цим досвідом», — зауважив Прем’єр-міністр.

Шмигаль відзначив, що стратегія економічного розвитку України буде також зосереджена на розширенні внутрішнього попиту на промислову продукцію, розвитку аграрного сектору, запровадженні державно-приватного партнерства, переробці сільськогосподарської сировини.

Як повідомляв Укрінформ, урядова делегація на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у вівторок, 9 лютого, розпочала робочий візит до Брюсселя. Українські урядовці проведуть зустрічі із керівництвом Європейського Союзу, Європейської Ради та НАТО. Представники КМУ також візьмуть участь у засіданні Ради асоціації Україна-ЄС, яке відбудеться 11 лютого в Брюсселі.

Фото: КМУ