На розвиток іпотеки потрібно 300 мільйонів - Мінфін

На стимулювання іпотечних кредитів у 2021 році потрібно 300 млн грн.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час VII Legal Banking Forum сказав заступник міністра фінансів Юрій Драганчук.

"Для реалізації програми "5-7-9%" і на розвиток іпотеки закладено 2 млрд грн. За нашими розрахункам, на стимулювання ринку іпотеки в цьому році нам потрібно буде із цих 2 млрд грн близько 300 млн грн", - сказав Драганчук.

Як повідомляв Укрінформ, із березня 2021 року в Україні запрацює програма «Доступна іпотека», яка спростить доступ до іпотечного кредитування під 7% річних. Кабмін 27 січня затвердив «Порядок здешевлення для громадян вартості іпотечних кредитів». Розмір іпотечного кредиту, відсотки за яким частково компенсуватиме держава, не перевищуватиме 2 млн грн. Програма зі здешевлення вартості іпотечних кредитів запрацює в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%".