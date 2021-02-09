З березня в Україні стартує програма «Доступна іпотека» - Шмигаль

З березня 2021 року запрацює програма «Доступна іпотека», яка спростить доступ до іпотеки і пропонуватиме ставку до 7%.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вже у березні, з першого числа, я впевнений, ця програма буде працювати в Україні, відшкодування ставки за іпотекою до 7%. Для України ми бачимо в цьому перспективу та розуміємо, що для окремих категорій громадян ставку потрібно знижувати ще більше», - сказав Шмигаль.

За його словами, влада має намір працювати над цим питанням. «У нас є намір в першій половині 2021 року попрацювати й створити можливість фінансового лізингу та іпотеки під 5%.Тобто це та перспектива, над якою уряд зараз працює спільно з НБУ», - сказав Прем'єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві 8 лютого розпочав роботу триденний Всеукраїнський форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді». Захід відбувається у КВЦ «Парковий». Участь у ньому беруть Президент Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, представники уряду та Європейського Союзу.