Уряд працюватиме над здешевленням фінансового ресурсу для бізнесу - Шмигаль

З метою пришвидшенням економічного зростання уряд і надалі стимулюватиме державні програми, які направлені на спрощення доступу до фінансових ресурсів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на загальній зустрічі Асоціації "Глобальний огляд економіки України" сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання, яким чином уряд пришвидшуватиме економічне зростання країни.

"Глобально - це доступ і здешевлення фінансового ресурсу. Програма "Доступні кредити 5-7-9%" вже всім відома, ми її продовжуємо вдосконалювати. До цієї програми ми також долучаємо іпотеку, починаючи з 1 березня іпотека під 7% буде доступною в Україні. Національним банком прийнято ряд постанов, які пом'якшуватимуть вимоги банків до кредиторів стосовно доступу до кредитного ресурсу", - сказав Шмигаль.

Також прем'єр зазначив, що Кабмін завершує роботу на проєктом Дія.City, який має стати надзвичайно вигідним та зручним інструментом для бізнесу.

Без швидкого, довгострострокового і дешевого фінансового ресурсу, наголосив він, неможливий розвиток економіки.

Шмигаль нагадав, що цього року економічне зростання очікується рівні 4,6%, та незначний рівень інфляції.

"Ми зацікавлені в тому, щоб інфляція "розігрівала економіку" і давала ще кращі можливості для збільшення ВВП не тільки на 4,6%, а й вище",- зазначив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Міністерства фінансів, від моменту старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки вже видали 8 430 позик на загальну суму в 19,7 млрд грн.

Урядова програма "Доступні кредити 5-7-9%" стартувала 1 лютого 2020 року. На сьогодні в ній задіяні 23 банки.