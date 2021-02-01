Банки минулого тижня видали доступних кредитів на 807,6 мільйона - Мінфін

За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" минулого тижня уповноважені банки видали 287 кредитів на загальну суму 807,6 млн гривень.

Як передає Укрінформ, про це 1 лютого повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Від моменту старту Програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки вже видали 8430 позик на загальну суму в 19,7 мільярда гривень... За останній тиждень уповноважені банки видали 287 кредитів на загальну суму 807,6 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 1 лютого 2021 року із загальної суми виданих кредитів 11,709 мільярда гривень були видані в якості рефінансування попередньо отриманих позик, 3,670 мільярда підприємці отримали на капітальні інвестиції та 4,319 мільярда гривень в якості антикризових кредитів під 3%.

На сьогоднішній день Фонд розвитку підприємництва вже уклав угоди про співробітництво з 23-ма банками.

Як повідомляв Укрінформ, урядова програма "Доступні кредити 5-7-9%" стартувала 1 лютого 2020 року. Надання однієї з трьох можливих ставок за кредитом у межах цієї програми залежить від розміру бізнесу позичальника та терміну його діяльності.

У квітні минулого року Кабінет Міністрів розширив державну програму «Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом була збільшена максимальна сума кредиту за програмою із 2 млн грн до 3 млн грн.